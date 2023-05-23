На выплаты медикам в Севастополе выделили 18 миллионов

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На дополнительные выплаты медикам в Севастополе выделили почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Дополнительную меру соцподдержки смогут получать медработники, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, – говорится в сообщении.

На социальные выплаты выделили 17,7 миллиона рублей. Деньги могут получить специалисты Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, психиатрической и инфекционной больниц, а также противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров.