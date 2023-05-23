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НовостиПроисшествия23 мая 2023 17:09

Развожаев: в Севастополе флот проводит практические стрельбы

С этим связаны громкие звуки в городе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Громкие звуки в Севастополе связаны с тем, что Черноморский флот проводит практические стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на Северном молу Черноморский флот проводит тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны с практической стрельбой.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, 22 мая Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тем, что флот проводил тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны. Губернатор пояснил, что эти мероприятия включают в себя проведение учебных стрельб.