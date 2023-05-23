Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара в пансионате для инвалидов

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 23 мая, произошло возгорание на территории корпуса пансионата. Сотрудники потушили пожар самостоятельно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация людей не проводилась.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

– Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, – отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре заверили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.