Прокуратура начала проверку после пожара в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что персонал самостоятельно потушил возгорание Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Прокуратура Крыма начала проверку после пожара на территории дома престарелых и инвалидов в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Прокуратура Республики Крым организовала проверку обстоятельств происшествия в городе Симферополе. По предварительной информации, 23 мая 2023 года поступило сообщение о возгорании на территории корпуса Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов, – говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что персонал самостоятельно потушил возгорание. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

Сейчас проводятся проверки соблюдения ответственными лицами требований федерального законодательства, включая пожарную безопасность. При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50