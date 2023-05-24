В Севастополе открылась выставка артефактов из запорожского музея

Фото: Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический»

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» впервые представили экспонаты из запорожского музея «Каменная могила». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Новая выставка «Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы», открывшаяся 20 мая в «Ночь музеев» впервые знакомит посетителей с наследием музея-заповедника «Каменная Могила» – филиала Херсонеса Таврического, – говорится в сообщении.

Фото: Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический»

На выставке представлены более 120 подлинных археологических артефактов с территории запорожского заповедника. Посетители могут увидеть петроглифы со сценами охоты на коз и мамонтов, а также нанесенные на небольшие камни репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, которые здесь жили, керамику и орудия каменного века.

Фото: Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Ознакомиться с новой экспозицией можно в малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника до 16 июля.

СПРАВКА КП:

Каменная Могила – археологический музей-заповедник, в фондах которого хранятся предметы из раскопок объектов, расположенных в районе этого уникального природного образования.

Происхождение этого удивительного места под Мелитополем связано с существованием около 14–10 млн лет тому назад Сарматского моря, на дне которого со временем образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. В период таяния четвертичного ледника вода вымыла из него остров. Под воздействием природных стихий первичный щит раскололся, его обломки сползли по песку, возник своеобразный холм с гротами и пещерами, которые оказались удобными для осуществления культовых целей древних людей.

На протяжении многих тысяч лет песчаниковый холм служил в качестве святилища для охотников и скотоводов, земледельцев и кочевников – жителей приазовских и причерноморских степей. Его гроты и пещеры использовались как алтари для проведения обрядов, а стены были покрыты многочисленными рисунками – петроглифами (в переводе с древнегреческого – «резьба по камню»). Каменная могила является единственным местом в Восточной Европе, где сконцентрированы рисунки, хронологический диапазон которых охватывает поистине огромный исторический период: первые изображения были сделаны около двадцати тысяч лет назад, а последние – в XI веке нашей эры.

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