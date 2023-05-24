На Крым обрушатся ливни, грозы и град

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются ливни, грозы и град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются ливни, грозы и град, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 24 мая и днем 25 в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий.

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