В Севастополе полицейский освободил девушку, которую бывший не выпускал из комнаты

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 22-летнего молодого человека подозревают в незаконном лишении свободы 19-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Девушка с компанией была в гостях у молодого человека, с которым ранее у нее были близкие отношения. Когда вечеринка закончилась, пьяный парень начал предъявлять претензии своей бывшей на почве ревности к новым знакомым.

– В ходе конфликта молодой человек закрылся с девушкой в одной из комнат и наотрез отказался ее отпускать, несмотря на ее уговоры, – отметили в МВД.

Далее мать севастопольца обратилась в полицию. На место прибыли сотрудники МЧС и участковый. От молодого человека потребовали выпустить девушку, но он отказался. Тогда спасатели вскрыли дверь, а полицейский задержал севастопольца. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.