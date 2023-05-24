Минкурортов: цены на отдых в Крыму снизились на 25-30%

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Цены на отдых в Крыму в этом сезоне существенно уменьшились, снижение составило 25-30%. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

– Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно, – сказал он в эфире программы «Изолента live».

Руководитель Минкурортов отметил, что снижение составило 25-30%. Глава ведомства отметил, что стоимость проживания с завтраком в трехзвездочном отеле составляет примерно от 3,5 до 4 тысяч рублей, а в четырехзвездочном – от 4,5 до 5,5 тысячи.

– Неделя пребывания на двоих в отеле уровня «три звезды», питание завтрак-ужин, может обойтись в пределах 36 тысяч рублей, – добавил Волченко.