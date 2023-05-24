Константинов назвал передачу Крыма УССР в 1954 году аморальной и незаконной

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была аморальной и незаконной. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Наша республика является преемницей Крымской АССР, учрежденной в 1921 году, – цитирует его пресс-служба парламента.

Константинов подчеркнул, что автономия 1921 года не имела никакого отношения к зарождавшейся тогда же украинской государственности.

– Подчеркиваю это потому, что сейчас, в подаче глашатаев киевского террористического режима и комментариях его западных хозяев все подается так, будто Крым – исконно украинская территория. Но даже самый общий экскурс в историю крымской государственности доказывает, что это не так, – отметил председатель Госсовета.

Константинов напомнил, что в 1945 году Крым лишился статуса автономии и стал областью в составе РСФСР. Тогда же УССР оказалась учредителем ООН. Глава парламента подчеркнул, что на тот момент полуостров не был частью этой республики. В 1954 году Крым передали УССР.

– Это было настоящее пиршество беззакония. Процесс передачи полуострова выглядел предельно аморально: с людьми поступили как с крепостными. Или как когда-то приходилось сравнивать – передали их как мешок картошки. Никто и не подумал спросить, каковы их предпочтения, чего хотят передаваемые жители, – отметил Констатинов.

При этом глава законодательной власти республики подчеркнул, что юридически Крым вообще не покидал состава России.

– Поскольку передача Крыма Украине в 1954 году юридически оформлена не была. Сегодня мы подняли вопрос о признании Конституционным судом РФ этого акта передачи незаконным, – добавил Константинов.

По его словам, необходимо «обнулить весь этот процесс», а также показать его нелегитимность и недемократичность.