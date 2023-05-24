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НовостиПолитика24 мая 2023 10:51

Омбудсмен в Крыму Лариса Опанасюк досрочно ушла в отставку

Она написала заявление о досрочном прекращении полномочий, сегодня его согласовал крымский парламент
Дмитрий Коренев
Омбудсмен написала заявление о досрочном прекращении полномочий

Омбудсмен написала заявление о досрочном прекращении полномочий

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Государственный совет Крыма согласовал досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам человека в республике Ларисы Опанасюк.

Ранее омбудсмен написала заявление о досрочном прекращении полномочий.

– Опанасюк Лариса Николаевна написала заявление о досрочном прекращении полномочий. Оно согласовано с главой республики Аксеновым Сергеем Валерьевичем и уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой Татьяной Николаевной, – сообщил на заседании спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«За» проголосовали 58 депутатов.

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