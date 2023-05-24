Омбудсмен в Крыму Лариса Опанасюк досрочно ушла в отставку

Омбудсмен написала заявление о досрочном прекращении полномочий Фото: Анастасия ЖУКОВА

Государственный совет Крыма согласовал досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам человека в республике Ларисы Опанасюк.

Ранее омбудсмен написала заявление о досрочном прекращении полномочий.

– Опанасюк Лариса Николаевна написала заявление о досрочном прекращении полномочий. Оно согласовано с главой республики Аксеновым Сергеем Валерьевичем и уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой Татьяной Николаевной, – сообщил на заседании спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«За» проголосовали 58 депутатов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50