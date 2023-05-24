В Крыму бесплатно привьют от бешенства 180 тысяч собак и кошек

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В 2023 году в Крыму планируют вакцинировать от бешенства 100 тысяч собак и 80 тысяч кошек. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.

– Ежегодно мы прививаем немного больше животных, чем планируем. По итогам прошлого года, например, вакцинацию от бешенства мы провели 313 тысячам собак и кошек, – сказал глава ведомства в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом.

Иванов отметил, что за год в Крыму проводится около 1,9 миллиона головообработок. Речь, в том числе, о крупном рогатом скоте. Иванов отметил, что некоторые люди содержат животных редких пород, декоративных и экзотических. Для вакцинации своих питомцев они пользуются услугами частных клиник.

– У нас всегда есть полугодичный запас необходимых вакцин. Мы делаем прививки, не конкурируя с частным бизнесом, – отметил руководитель комитета.

Глава комитета призвал владельцев животных не игнорировать вакцинацию.

– Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание, единственное со стопроцентным летальным исходом, – заключил Иванов.