Погода на 25 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Ялте воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохранится высокая пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +21...+23°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем тепло +19…+21°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°…+19°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +19°…+20°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +18…+19°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Саках +19…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18…+19°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +18…+19°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +22…+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Армянске +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +19…+21°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.
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