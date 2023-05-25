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НовостиОбщество24 мая 2023 22:31

Погода на 25 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте воздух прогреется до плюс 19 градусов.

В Ялте воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохранится высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +21...+23°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем тепло +19…+21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°…+19°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +19°…+20°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +18…+19°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Саках +19…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18…+19°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +18…+19°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Армянске +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +19…+21°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50