НовостиОбщество 24 мая 2023 22:31

Погода на 25 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 мая 2023 года в Крыму и Севастополе