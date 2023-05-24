Дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в лагерях Крыма

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Государственный Совет Крыма принял закон, согласно которому дети бойцов, живущих в республике, смогут отдохнуть и оздоровиться в крымских лагерях за счет бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

Руководитель Госсовета отметил, что эта мера поддержки будет распространяться на детей военных, участвовавших или участвующих в СВО, контртеррористических и других операциях за пределами России, живущих на территории региона.

– Для нас важно окружить заботой и вниманием семьи наших Защитников, сделать все для того, чтобы на передовой они были уверены в том, что наше общество, государство окажет их родным всю необходимую поддержку, – подчеркнул Константинов.