В Симферополе 25 мая отключат свет на 10 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

25 мая в Симферополя отключат свет на 10 улицах, одном переулке и одном проезде.

Пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» рассказала, что перебои в электроснабжении столицы республики произойдут с 8.00 до 17.00. Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому на несколько часов и обесточивают отдельные районы, чтобы не рисковать жизнью сотрудников компании.

Где в Симферополе отключат свет 25 мая 2023:

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица К. Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3.

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