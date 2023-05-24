В Крыму 24 мая стартовал основной период сдачи ОГЭ

24 мая в Крыму стартовал основной сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 24 мая, в Крыму стартовал основной сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Крымские девятиклассники сдают экзамены по физике, биологии и истории.

30 мая девятиклассники будут сдавать обществознание, информатику, географию, химию; 2 и 3 июня - иностранные языки; 6 июня - русский язык; 9 июня - математику; 14 июня - литературу, физику, информатику, географию; 17 июня - обществознание, биологию, химию.

Для одиннадцатиклассников единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартует 26 мая, в этот день проведут испытания по географии, литературе и химии. 29 мая выпускники будут сдавать русский язык; 1 июня - математику (базовую и профильную); 5 июня - историю, физику; 8 июня - обществознание; 13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение», биологию; 16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение» ); 19, 20 июня - информатику.

– Для участия в ЕГЭ зарегистрировано 9790 крымчан, из них 8950 — выпускники этого учебного года, – передает Крымская газета.

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