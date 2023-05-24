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НовостиОбщество24 мая 2023 13:00

На новые светофоры в Симферополе потратят 7 миллионов рублей

Их установят на улицах Генерала Васильева и Севастопольской
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Симферополе планируют установить новые светофоры, на эти цели потратят около 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин отметил, что в ближайшее время подрядчик начнет устанавливать светофоры. Глава ведомства пояснил, что это нужно для обеспечения безопасности.

– Работу по определению очерёдности установки светофорных объектов проводим совместно с ГИБДД и другими профильными ведомствами, – рассказал руководитель департамента.

Светофоры собираются установить на улицах Генерала Васильева и Севастопольской, 21. Из городского бюджета на эти цели выделили около 7 миллионов рублей. Ожидается, что работы завершатся в декабре 2023 года.