Сенатор от Крыма предложила потратить деньги от продажи квартиры Зеленского на нужды СВО

Квартира Зеленского расположена в элитном ЖК "Император" в Ливадии. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму не исключают возможности передачи средств от продажи квартиры президента Украины Владимира Зеленского на нужды СВО. Такое мнение в разговоре с КП-Крым высказала сенатор РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди.

- Мы знаем, что сегодня есть вопросы, касающиеся обеспечения участников СВО. Поэтому здесь вперед загадывать не будем. Но так или иначе все вырученные средства будут потрачены в интересах самых незащищенных категорий граждан и людей, которые в этом нуждаются, - отметила сенатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее не исключил, что средства от продажи квартиры украинского президента могут быть переданы на нужды малообеспеченных и многодетных семей.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ялте будет продана на аукционе. Средства от продажи направят в помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Напомним, в среду 24 мая крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских бизнесменов и олигархов, поддерживающих ВСУ. Список дополнен 57 пунктами. Среди объектов – сельхозпредприятие одиозного украинского политика Арсена Авакова и торговые площадки экс-премьер министра Украины Арсения Яценюка.

Ранее сообщалось, что в целом под национализацию в Крыму попали около 700 объектов.

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