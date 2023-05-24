В Крыму на 18 лет посадили участника ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

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Южный военный окружной суд признал 37-летнего крымчанина в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

В 2015 году крымчанин организовал деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Житель республики организовывал и проводил конспиративные собрания. Там члены ячейки изучали идеологию организации. Осужденный также вел пропагандистскую работу среди населения и определял меры конспирации. Кроме того, крымчанин вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя в России.

– 9 февраля 2022 года противоправная деятельность организатора ячейки была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, – отметили в ведомстве.

Южный военный окружной суд признал мужчину виновным . Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный будет отбывать тюрьме, а остальные 14 – в исправительной колонии строгого режима.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация