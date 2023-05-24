В Ростове-на-Дону конструктора оборонного предприятия задержали за шпионаж в пользу ВСУ

После задержания мужчину доставили в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове инженеру-конструктору оборонного предприятия грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу ВСУ. Следствие полагает, что мужчина с февраля по апрель текущего года в мессенджерах переписывался с сотрудником ГУР Украины, выполнял его задания и передавал ему информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных в Ростове.

По информации «КП – Ростов-на-Дону», мужчина родился в городе Шахты, учился в Новочеркасске. Образование получил в техническом университете, горно-механический факультет.

– Он – лейтенант запаса. Проходил обучение на военной кафедре при университете, – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

С 2004 года мужчина работал инженером-конструктором на одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам собеседника «КП – Ростов-на-Дону», несмотря на стабильность в карьере, он считал себя недооцененным. Мужчина несколько раз участвовал в лотерее по розыгрышу грин-карты США.

После задержания его доставили в Москву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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