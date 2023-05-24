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НовостиПроисшествия24 мая 2023 13:54

В Крыму уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Красногвардейском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 24 мая, в Красногвардейском районе уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В селе Звездное нашли три артиллерийских снаряда, две минометные мины, а также две гранаты Ф-1. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнули в МЧС.

Всего к операции привлекли семь человек личного состава и две единицы техники.