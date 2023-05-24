В Крыму уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 24 мая, в Красногвардейском районе уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В селе Звездное нашли три артиллерийских снаряда, две минометные мины, а также две гранаты Ф-1. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнули в МЧС.

Всего к операции привлекли семь человек личного состава и две единицы техники.