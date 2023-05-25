Севастопольские чиновники выхаживают атакованных воронами ястребков

Канюки пострадали от ворон. Фото: Севприроднадзор/VK

В Севастополе оказывают помощь хищным птицам, которые пострадали от ворон. В Севприроднадзор сообщили, что горожане нашли двух пернатых хищников, которые не могли летать:

- Оба случая произошли на Северной стороне. По словам очевидцев канюки были атакованы воронами.

Представителям семейства Ястребиных оказали необходимую ветеринарную помощь и обеспечили должный уход.

- Один канюк уже встал на крыло и с удовольствием вернулся в естественную среду, - бодро отрапортовали в ведомстве.

Есть надежда на выздоровление и его собрата, который в стычке с нагловатыми воронами, пострадал больше.

Кстати, узнать, что где-то рядышком находится этот хищник, можно по его крику - голос у канюков обыкновенных гнусавый, напоминает мяуканье кошки.

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