Фото: REUTERS

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает Крым легитимной частью России. Такое заявление политик сделала, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания.

– Крым был российским в течение двух веков и украинским – в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу, – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.

Глава фракции назвала себя убежденной сторонницей референдумов. Ле Пен подчеркнула, что крымчане свободно выразили свое желание жить в составе России. Политик рассказала, что бывала на полуострове и много общалась с жителями.

– Они гораздо больше чувствуют себя частью России, – заявила Ле Пен.

Руководитель фракции подчеркнула, что проведение референдума не привело к возникновению потока беженцев, покидающих Крым.

– Это голосование отразило волю крымского населения, – сказала политик.

Ле Пен была кандидатом в президенты Франции в 2017 и 2022 годах. Еще шесть лет назад она заявляла, что в случае своей победы признает Крым российским. Политик также отметила, что полуостров «никогда не был украинским».