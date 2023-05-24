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НовостиОбщество24 мая 2023 16:06

На ремонт бывшей гостиницы «Северная» в Симферополе потратят 43 миллиона

Работы должны завершиться до 1 декабря
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Борис КОКУРИН

Фото: Борис КОКУРИН

На проведение второго этапа ремонта здания бывшей гостиницы «Северная» в Симферополе планируют потратить почти 43 миллиона рублей. Об этом пишет КИА со ссылкой на распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова.

В начале ХХ века гостиница находилась в доме №4 по улице Гоголя. Сейчас там расположена поликлиника №3. Здание является объектом культурного наследия.

– Определить Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплекс «Барс» единственным подрядчиком, – говорится в распоряжении.

Цена контракта составляет 42,674 миллиона рублей. Второй этап ремонта здания должен завершиться до 1 декабря 2023 года.