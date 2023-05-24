На востоке Крыма уничтожили 63 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 24 мая, в Керчи и Ленинском районе уничтожили 63 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в Керчи нашли артиллерийский снаряд калибром 150 миллиметров. Остальные боеприпасы обнаружили в Ленинском районе. Их нашли в двух километрах от села Ячменное. Там обнаружили 15 артиллерийских снарядов, 42 минометные мины и пять гранат РГД-33. Все эти предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

К операции привлекли пять человек личного состава и две единицы техники.