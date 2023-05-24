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НовостиПроисшествия24 мая 2023 17:36

За год в ДТП в Севастополе погибли 29 человек

Еще 692 пострадали
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

В 2022 году в результате ДТП в Севастополе погибли 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

За год в Севастополе произошло 563 аварии. В результате этих происшествий погибли 29 человек. Кроме того, еще 692 получили травмы различной степени тяжести. В городе-герое произошло 98 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате пострадали 112 детей.

– По результатам 1 квартала текущего года наметилась устойчивая тенденция к росту числа ДТП и травмированных в них лиц, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также добавили, что в Севастополе не в полном объеме принимаются меры по обеспечению безопасности и организации дорожного движения.