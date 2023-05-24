Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории из-за просевшего асфальта перекрыли перекресток улиц Полупанова и Кирова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

– На первый взгляд решили, что причина – грунтовые воды. Начали проводить работы и стало ясно, что проседание асфальта – это только «вершина айсберга» и проблема связана с трубопроводом, на котором произошла авария, – рассказала градоначальница.

Глава Евпатории отметила, что сетям больше 50 лет. На сегодняшний день они изношены и нуждаются в замене.

– Также обнаружили повреждение коллектора на перекрестке улиц Кирова и Токарева. Ограничили движение 2 маршрута трамвая и изменили 9 маршрут автобуса, – сообщила Демидова

Глава администрации отметила, что в коллекторе, который проходит по улице Кирова, имеются прорывы и утечки. Именно это привело к размытию грунта.

– Принято совместное с ГИБДД решение перекрыть движение на опасном участке. В ближайшее время будут установлены блоки. Прошу отнестись с пониманием жителей этого района и предпринимателей, которые здесь работают. Сейчас это необходимая мера, так как нет ничего важнее жизни и здоровья людей, – заключила Демидова.