Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в горах летом 2023

Бахчисарай.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Бахчисарай попал в рейтинг мест, где планируют провести летний отпуск любители гор.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ хорошенько изучив статистику, выявили самые популярные направления для отдыха на горных курортах летом 2023 года.
- На первом месте по количеству туристических заявок оказался Кисловодск, на втором Пятигорск, а на третьем - Красная Поляна, - констатировали факт маститые эксперты.
Бахчисарай попал в «золотую» середину, заняв в рейтинге пятое место.
И так, топ-10 самых востребованных направлений для отдыха в горах этим летом (средняя стоимость в рублях ночи):
Кисловодск, 2689
Пятигорск, 2632
Красная Поляна, 4037
Красноярск, 2330
Бахчисарай, 3111
Горячий Ключ, 2440
Чемал, 3607
Владикавказ, 2571
Горно-Алтайск, 3496
Архыз, 4855.
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