Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в горах летом 2023

Бахчисарай. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бахчисарай попал в рейтинг мест, где планируют провести летний отпуск любители гор.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ хорошенько изучив статистику, выявили самые популярные направления для отдыха на горных курортах летом 2023 года.

- На первом месте по количеству туристических заявок оказался Кисловодск, на втором Пятигорск, а на третьем - Красная Поляна, - констатировали факт маститые эксперты.

Бахчисарай попал в «золотую» середину, заняв в рейтинге пятое место.

И так, топ-10 самых востребованных направлений для отдыха в горах этим летом (средняя стоимость в рублях ночи):

Кисловодск, 2689

Пятигорск, 2632

Красная Поляна, 4037

Красноярск, 2330

Бахчисарай, 3111

Горячий Ключ, 2440

Чемал, 3607

Владикавказ, 2571

Горно-Алтайск, 3496

Архыз, 4855.

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