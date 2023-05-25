В Крыму с 26 по 28 мая будут ловить нетрезвых водителей

В Крыму с 26 по 28 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму с 26 по 28 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», передает Крымское информационное агентство.

– Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя, – рассказали в Госавтоинспекции.

Если у водителя отсутствуют признаки опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.), то его сразу отпустят.

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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