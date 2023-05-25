Более 25 тысяч граждан Украины подали заявление на получение гражданства РФ в Крыму

С 2019 года в Крыму заявление на получение гражданства РФ подали 26 тысяч граждан Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2019 года в Крыму заявление на получение гражданства РФ подали 26 тысяч граждан Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы МВД по Республике Крым по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксению Темрякович.

Граждане Украины могут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

– Они предоставляют документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, нотариально заверенные переводы всех документов, в случае изменения имени-отчества и фамилии – эти документы также предоставляются, – пояснила Темрякович.

В течение трех месяцев заявление рассмотрят в органах МВД. В случае одобрения обратившийся приносит присягу гражданина России. После этого он повторно обращается в миграционную службу с заявлением о выдаче паспорта.

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