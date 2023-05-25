Фестиваль польско-русской культуры состоялся в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

Накануне, 25 мая, в Музее истории Симферополя состоялся фестиваль русско-польской культуры, сообщается на сайте администрации крымской столицы.

– Итог фестиваля – принятие резолюции, направленной на развитие народной дипломатии, укрепление дружеских связей между народами, – говорится в сообщении. – Участники мероприятия, этнические поляки, обратились к своим соотечественникам, родственникам и друзьям, живущим в разных городах Польши с целью объединения вокруг идей дружбы, развития социально-экономического, культурного потенциала.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, Общественной палаты Крыма, различных общественных организаций, а также поэты, писатели и музыканты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50