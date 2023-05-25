Стало известно, что мешает запустить из Краснодара в Крым «Ласточки»

Фото: правительство Оренбургской области

Названы причины, почему не могут запустить из Краснодара в Крым поезда типа «Ласточка». Об этом сообщает «Крым 24».

– Основная техническая проблема – отсутствие электрификации железнодорожных путей от Тамани через Керчь до Джанкоя, – отметил депутат Госдумы от республики Леонид Бабашов.

По его словам, у транспортников имеются скоростные составы, которые могу работать как на дизеле, так и от токоприемника. Однако, как пояснил парламентарий, таких поездов не так много. В качестве второе проблемы депутат назвал «бутылочное горлышко» на отрезке Джанкой – Владиславовка.