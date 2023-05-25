Аксенов объявил выговоры министру ЖКХ и главе Феодосии

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры министру ЖКХ республики Сергею Донцу и главе Феодосии Владимиру Попенкову. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым, – рассказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что муниципалитеты набрали хороший темп работы. Однако, как подчеркнул Аксенов, с поставленными задачами справляются не все.

– Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Олеговичу Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Владимировичу Попенкову, – отметил Аксенов.

Напомним, Аксенов объявил выговоры министру здравоохранения РК Константину Скорупскому и главе регионального Минспорта Ольге Торубаровой. Ранее глава Крыма сообщал, что будет объявлен выговор председателю Государственного комитета молодежной политики Алексею Зинченко. Руководитель ведомства не предоставил в срок информацию об эффективном исполнении субсидий. Их выделили в рамках госпрограммы реализации молодежной политики в Крыму.