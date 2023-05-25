В Крыму спасатели нашли 78-летнего мужчину, заблудившегося в горах в Белогорском районе

Во время прогулки мужчина сбился с пути и потерял ориентиры Фото: Мария БЕРК

В Крыму спасатели нашли заблудившегося в горно-лесной местности пенсионера. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, 78-летний мужчина провел в горно-лесной местности более 30 часов, замерз и совсем обессилел.

– 24 мая в 10:40 в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение от оперативного дежурного Белогорского отдела полиции, что требуется помощь в проведении поисково-спасательных работ мужчины 1945 года рождения, жителя села Петрово Белогорского района, который 23 мая около 00:40 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, – говорится в сообщении.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место. Спустя два часа мужчину нашли вблизи родника возле озера Самарцы в обессиленном состоянии с явными признаками переохлаждения. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» завернули его в изофилическое одеяло и оказали психологическую помощь, после чего на носилках доставили к карете скорой помощи.

– Как стало известно, во время прогулки мужчина сбился с пути, потерял ориентиры из-за чего выбился из сил и не смог самостоятельно выйти. Всего в горно-лесной зоне провел более 30 часов, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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