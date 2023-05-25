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НовостиОбщество25 мая 2023 10:49

В Крыму начнутся проверки подвижного состава перевозчиков с 1 июня

Срок эксплуатации транспорта не должен быть больше семи лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Со следующего четверга, 1 июня, в Крыму начнутся проверки подвижного состава перевозчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона отметил, что в Крыму продолжается работа по профилированию улично-дорожной сети.

– Первый круг должен быть завершен до 1 июля, – отметил глава региона.

Кроме того, с 1 июня в муниципалитетах начнется проверка подвижного состава перевозчиков. Аксенов подчеркнул, что срок эксплуатации транспорта не должен быть больше семи лет.