В Крыму адвокат и трое его сообщников задержаны за посредничество в даче взятки

В Крыму четырем жителям полуострова предъявлено обвинение по подозрению в посредничестве во взяточничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму четырем жителям полуострова предъявлено обвинение по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, в числе фигурантов - адвокат адвокатской палаты Республики Крым.

– Установлено, что в марте текущего года гражданин, проходящий по уголовному делу обвиняемым в вымогательстве, решил передать взятку в размере 1 млн рублей работникам судебной системы Республики Крым за сохранение меры пресечения в виде домашнего ареста либо за ее изменение на запрет определенных действий. Для этого он обратился к своему знакомому, который согласился выступить в качестве посредника, – рассказали в ведомстве.

Посредник, в свою очередь, попросил помочь жительницу Симферополя, у которой имелись связи в органах исполнительной и судебной власти. Она подключила своего знакомого адвоката, а он - свое доверенное лицо.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, половина полученных денежных средств через цепочку посредников была передана лицу, заверившему сообщников, что конечным получателем взятки станет представитель Сакского районного суда. Сотрудники ведомства задержали фигурантов в момент передачи денег.

Четырем посредникам вменяется посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). Лицо, присвоившее деньги, обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 30 - части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование взял под личный контроль руководитель регионального Следкома.

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