Аксенов поручил распределить территории для уборки до 1 июня

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил муниципальным властям распределить территории для уборки до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Аксенов отметил, что руководители администраций должны были лично обойти свои муниципалитеты. До 1 июня им необходимо распределить территории и закрепить за ними ответственных лиц. Это нужно для системного проведения уборки после завершения авральных работ.

– Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков, – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом глава Крыма отметил, что организовать такую работу самостоятельно гораздо дешевле. Он добавил, что необходимо провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий.