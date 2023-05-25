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НовостиОбщество25 мая 2023 12:05

В Севастополе на ночь перекроют участок развязки «Огурец»

В Севастополе 27 мая перекроют участок развязки «Огурец»
Дмитрий Коренев
В Севастополе с 23:00 26 мая до 06:00 27 мая перекроют движение по участку развязки «Огурец»

В Севастополе с 23:00 26 мая до 06:00 27 мая перекроют движение по участку развязки «Огурец»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Севастополе на ночь перекроют движение по участку развязки «Огурец», сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

– С 23:00 26 мая до 06:00 27 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств на участке развязки «Огурец» в направлении Монастырского шоссе, – говорится в сообщении.

Фото: t.me/sevdortrans_ru

Фото: t.me/sevdortrans_ru

Автомобилистам стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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