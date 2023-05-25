Житель Керчи ударил полицейского и на год сел в колонию-поселение

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В Керчи 28-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В ноябре полицейские остановили крымчанина на одной улиц. Молодой человек был пьян. Житель Керчи не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, а потому попытался скрыться.

– В процессе задержания мужчина, оказывая сопротивление, нанес одному из сотрудников полиции удар кулаком по лицу, – рассказали в прокуратуре.

У крымчанина нашли наркотики, которые он хранили для личного употребления. Жителя Керчи приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.