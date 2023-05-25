В Симферополе 26 мая отключат свет на 16 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

26 мая в Симферополе отключат свет на 16 улицах, 1 переулке и 1 проезде.

В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что плановые перебои возникнут с 8.00 до 17.00. Отдельные районы столицы Крыма лишат электрического тока, потому что энергетики ведут ремонтные работы.

Где в Симферополе отключат свет 26 мая 2023:

улица Степная, 2-38 , 1-35 ;

улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;

улица Заводская, 31, уч. 106;

улица Залесская, 1-17, 105;

улица Чобан, 27-31

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица К. Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Миллера, 64А, 64Б.

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