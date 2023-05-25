В Симферополе 26 мая отключат свет на 16 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
26 мая в Симферополе отключат свет на 16 улицах, 1 переулке и 1 проезде.
В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что плановые перебои возникнут с 8.00 до 17.00. Отдельные районы столицы Крыма лишат электрического тока, потому что энергетики ведут ремонтные работы.
Где в Симферополе отключат свет 26 мая 2023:
улица Степная, 2-38 , 1-35 ;
улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;
улица Заводская, 31, уч. 106;
улица Залесская, 1-17, 105;
улица Чобан, 27-31
улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;
улица К. Маркса, 40-58 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Миллера, 64А, 64Б.
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