В Белогорске после ливня подтопило несколько домов

Фото: t.me/varava_vv
Вечером 24 мая крымский Белогорск накрыло ливнем, в течение часа выпало 63 мм осадков, в результате чего подтопило дома на улицах Мирошниченко, Гоголя и Южной.
Фото: t.me/varava_vv
– Сегодня нам приходится искать механизмы решения проблем, которые накопились за долгие годы. Выход из ситуации на сегодня следующий – при выполнении работ по грейдированию дороги попробуем создать искусственную неровность, которая поможет в отводе воды, – передает «Крым 24» слова главы администрации города Валентины Варавы.
В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
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