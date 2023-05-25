Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 13:55

С 26 мая изменится расписание автобуса Джанкой – Геническ

Жителей просят обратить внимание
Дмитрий Коренев
С 26 мая изменится расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем

С 26 мая изменится расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 мая изменится расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем, сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

Обновленное расписание. Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус».

Обновленное расписание. Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить Ваше внимание, что с 26 мая вступают в силу изменения в расписании движения по автобусному маршруту «Джанкой АС – Геническ», – говорится в сообщении.

Крымчан и жителей Запорожской области просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50