С 26 мая изменится расписание автобуса Джанкой – Геническ

С 26 мая изменится расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 мая изменится расписание движения автобуса, курсирующего между Геническом Запорожской области и крымским Джанкоем, сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

Обновленное расписание. Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить Ваше внимание, что с 26 мая вступают в силу изменения в расписании движения по автобусному маршруту «Джанкой АС – Геническ», – говорится в сообщении.

Крымчан и жителей Запорожской области просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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