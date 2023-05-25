Доходы бюджета Симферополя увеличили на 110 миллионов рублей

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Расходы городского бюджета Симферополя на 2023 год увеличили 110 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Горсовет изменил бюджет Симферополя. Теперь объем доходов и расходов увеличивается на 176,3 миллиона. Собственные доходы бюджета стали на 110 миллионов рублей больше. От реализации муниципального имущества в казну поступило 40 миллионов. Еще 70 миллионов Симферополь получил за счет продажи земли.

– Стало возможным направить средства на капитальный ремонт учреждений образования, обеспечение бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях, приобретение мебели для детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб», – отметили в администрации.

Кроме того, часть денег направят на благоустройство, обеспечение санитарного состояния улиц и содержание детских и спортивных площадок.