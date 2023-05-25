В Симферополе отремонтируют дорогу к автостанции «Западная»

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Симферополе планируют отремонтировать подъездную дорогу к автостанции «Западная». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К властям крымской столицы поступило письмо ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» с ходатайством о передаче дорог в безвозмездное пользование. Это нужно для того, чтобы провести капитальный ремонт этих объектов.

– Передаче в безвозмездное пользование «Службе автомобильных дорог РК» подлежат объекты по адресам: переулки Северный и Февральский, а также подъездной путь к автостанции «Западная», – говорится в сообщении.