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НовостиОбщество25 мая 2023 15:12

В Симферополе отремонтируют дорогу к автостанции «Западная»

Кроме того, приведут в порядок переулки Северный и Февральский
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Симферополе планируют отремонтировать подъездную дорогу к автостанции «Западная». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К властям крымской столицы поступило письмо ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» с ходатайством о передаче дорог в безвозмездное пользование. Это нужно для того, чтобы провести капитальный ремонт этих объектов.

– Передаче в безвозмездное пользование «Службе автомобильных дорог РК» подлежат объекты по адресам: переулки Северный и Февральский, а также подъездной путь к автостанции «Западная», – говорится в сообщении.