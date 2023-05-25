Владелица мебельного салона украла у ялтинцев 50 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владелицу мебельного салона из Краснодара подозревают в хищении 50 миллионов рублей у 13 жителей Ялты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, 49-летняя предпринимательница предлагала клиентам продать их мебель через ее магазин. Кроме того, женщина обещала высокую прибыль тем, кто инвестируют деньги в ее деятельность.

– Однако в дальнейшем она не выполняла взятые на себя обязательства, а все привлеченные финансы тратила на личные нужды, частично рассчитываясь с долгами по своему бизнесу, – отметили в МВД.

Общая сумма ущерба составила около 50 миллионов рублей. Потерпевшими стали 13 человек. Правоохранители задержали женщину и доставили в Ялту. Полицейские завели уголовные дела о мошенничестве. Фигурантка частично возместила ущерб. Ей предъявили обвинение. На недвижимость женщины наложен арест. Расследование продолжается.