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НовостиПроисшествия25 мая 2023 16:36

В Крыму уничтожили три артиллерийских снаряда

Их нашли в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 25 мая, в Ленинском районе Крыма уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в двух километрах от села Пташкино нашли два артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра. Еще один боеприпас обнаружили в селе Заводское. Там нашли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Эти предметы увезли на специальный полигон и уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли шесть человек и две единицы техники.