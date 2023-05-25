В Крыму уничтожили три артиллерийских снаряда

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 25 мая, в Ленинском районе Крыма уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в двух километрах от села Пташкино нашли два артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра. Еще один боеприпас обнаружили в селе Заводское. Там нашли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Эти предметы увезли на специальный полигон и уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли шесть человек и две единицы техники.