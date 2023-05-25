Крымчанину назначили максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

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Жителю Бахчисарая 1974 года рождения назначили максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Инцидент произошел 21 мая. В тот день бахчисараец находился в одном из баров. Там он нецензурно выражался в отношении действий федерального правительства и Вооруженных сил Российской Федерации.

– В судебном заседании мужчина вину признал в полном объеме и утверждал, что поддерживает действия России относительно проведения специальной военной операции на территории Украины, – говорится в сообщении.

Мужчину назначили максимально возможное наказание. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.