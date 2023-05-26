Виртуальный концертный зал открылся в Керчи

Фото: Минкульт РК

В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи открылся виртуальный концертный зал. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Крыма.

– Виртуальный концертный зал – это возможность получить настоящий живой концерт, насладиться музыкой величайших исполнителей в зале музейного учреждения, – говорится в сообщении

Фото: Минкульт РК

Фото: Минкульт РК

Фото: Минкульт РК

Различные культурные мероприятия можно будет посмотреть как в режиме онлайн, так и в записи. Ежемесячно в Картинной галерее по субботам будет проходить три трансляции из лучших концертных залов Москвы.

Зал оборудовали в рамках реализации национального проекта «Культура», на его создание выделили 1 млн рублей.

Отметим, благодаря нацпроекту в 2019-2022 годах в Крыму открылись пять виртуальных концертных залов на базе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского, Литературно-художественного музея Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» в Старом Крыму, Судакского городского Дома культуры, Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника в Ялте, Крымской государственной филармонии в Евпатории. На октябрь запланировано открытие виртуального концертного зала на базе Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского.

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