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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:02

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в реках

Наполненность рек не достигнет опасных отметок, добавили в МЧС
Дмитрий Коренев
В МЧС предупредили об угрозе подъема уровня воды в крымских реках

В МЧС предупредили об угрозе подъема уровня воды в крымских реках

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в ближайшие дни ожидаются подъемы уровня воды в реках, ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

– Днем 26, 27, 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий.

Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линии электропередач.

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