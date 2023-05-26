В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в реках

В МЧС предупредили об угрозе подъема уровня воды в крымских реках Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в ближайшие дни ожидаются подъемы уровня воды в реках, ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

– Днем 26, 27, 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий.

Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линии электропередач.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50