В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе

Авария произошла накануне вечером в районе села Прибрежное Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Евпатории из-за аварии на магистральном водоводе снижено давление в городской системе водоснабжения, организован подвоз воды, сообщила в своем телеграм-канале градоначальница Елена Демидова.

Авария произошла накануне вечером в районе села Прибрежное.

– По состоянию на 7:00 26 мая на месте аварии задействовано 15 человек и четыре единицы техники. Давление воды снижено, на первых этажах жилых домов вода присутствует. По городу работает десять водовозок, – сообщила Демидова.

График подвоза воды опубликован в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма». Как уточнили в пресс-службе предприятия, график может быть скорректирован согласно поступающим заявкам в диспетчерскую и ЕДДС города. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам диспетчерской: +7 (978) 821-31-37 и +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС Евпатории: +7 (36569) 33-3-15.

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