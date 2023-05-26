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НовостиОбщество26 мая 2023 10:17

В Крыму работают 184 тысячи предпринимателей и самозанятых

Они трудятся во всех отраслях
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В настоящее время в Крыму насчитывается более 184 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– 26 мая – День российского предпринимательства. Малый и средний бизнес – один из ведущих секторов экономики Крыма, – отметил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что бизнес и самозанятые работают во всех отраслях. Аксенов добавил, что эти люди вносят огромный вклад в развитие региона. Аксенов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

– Особо хочу поблагодарить тех, кто оказывает гуманитарную и военно-техническую помощь нашим воинам, участвующим в СВО, – написал глава Крыма.